NHL-joukkueiden seurajohtajat kokoustivat alkuviikosta liigan komissaari Gary Bettmanin johdolla. Kritiikkiä saivat sekä liigan pudotuspelijärjestelmä että kurinpito. Myös Ducksin suomalaismaalivahti Ville Husso nousi puheissa esiin.
Kritiikki kiekkoliigan päämies Gary Bettmanin, 73, ympärillä kasvaa. Bettman kuuluu kritiikkiä jo vuosikaudet saaneen NHL:n pudotuspelijärjestelmän suurimpiin kannattajiin.
Nykyisessä mallissa kunkin divisioonan kakkonen ja kolmonen kohtaavat ensimmäisellä kierroksella toisensa. Tämä tarkottaa tällä hetkellä sitä, että esimerkiksi kovatasoisen keskisen divisioonan kärkijoukkueista Coloradosta, Dallasista tai Minnesotasta kaksi kohtaa toisensa suurella todennäköisyydellä ensimmäisellä kierroksella.
Järjestelmä on saanut osakseen arvostelua, sillä se voi pakottaa runkosarjan parhaat joukkueet vastakkain jo varhaisessa vaiheessa. Nykyinen järjestelmä sallii myös kehnommille joukkueille helpommat reitit pudotuspeleissä, sillä divisioonat ovat keskenään eritasoisia.
Kokousta edeltävänä viikonloppuna otsikoihin oli noussut San Josen Igor Tshernyshovin tapaus.Venäläispelaaja sai aivotärähdyksen hurjan näköisessä tilanteessa, jossa Montrealin Mike Matheson osui Tshernyshoviin.Sekavassa tilassa ollut venäläispelaaja jouduttiin auttamaan pois jäältä.
Myös Toronton supertähti Auston Matthewsin kauden päättävä loukkaantuminen on puhuttanut viime päivinä.
Anaheimintshekkipuolustaja Radko Gudas taklasi USA:n olympiajoukkueessa kultaa juhlinutta Matthewsin niin, että hänen polvensa sivuside repesi. Gudas sai tempustaan liigan kurinpidolta viiden ottelun pelikiellon.
Pelikieltoa on pidetty lajipiireissä vähäisenä, koska taklaus johti pelaajan kauden päättymiseen. Bettman asettui keskusteluissa kuitenkin NHL:n kurinpitopomo George Parrosin taakse.
– George ottaa aina kritiikkiä vastaan. Suurin osa siitä on epäreilua, Bettman sanoi.
Omalla peliurallaan tappelijaksi profiloitunut Parros on toiminut NHL:n kurinpitopomona syksystä 2017 lähtien.
Yhdysvaltalainen Gary Bettman on ollut pitkään NHL-kannattajien epäsuosiossa. Ärsytystä faneissa on aiheuttanut osaltaan se, että Bettmannin aikana NHL:ssä on nähty useita työsulkuja eivätkä NHL-pelaajat ole aina päässeet olympialaisiin.
Gary Bettman toimi ennen NHL-komissaarin uraansa koripallosarja NBA:n vanhempana varapuheenjohtajana ja päälakimiehenä.