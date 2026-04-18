Etelä-Libanonissa ranskalainen rauhanturvaaja on kuollut hyökkäyksessä, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi, yksi YK:n Unifil-joukkojen ranskalainen rauhanturvaaja kuoli ja kolme muuta rauhanturvaajaa haavoittui tulitaistelussa. Kaikki merkit viittaavat Macronin mukaan siihen, että hyökkäyksen taustalla oli libanonilainen äärijärjestö Hizbollah.
Libanonin asevoimien mukaan kyseessä oli tulitaistelu asemiesten kanssa Etelä-Libanonin al-Ghandouriyahin alueella.Macron pyytää Libanonin viranomaisia ottamaan teosta epäillyt kiinni.
Libanonin asevoimien mukaan kyseessä oli tulitaistelu asemiesten kanssa. Kolme haavoittunutta on evakuoitu tapahtumapaikalta. Unifil tuomitsee "tahallisen rauhanturvaajiin kohdistuneen iskun", ja on aloittanut tapauksen tutkinnan.
Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan STT:lle, että suomalaisia rauhanturvaajia ei ollut osallisena lauantaisessa välikohtauksessa, joka johti ranskalaisen rauhanturvaajan kuolemaan.
Israel ja Libanon sopivat toissapäivänä 10 vuorokauden aselevosta, jonka oli määrä koskea myös HIzbollahia. Ennen aselepoa Israel kylvi iskujaan Etelä-Libanonin alueelle juuri Hizbollah-joukkojen kukistamiseksi.
Maaliskuun lopulla Etelä-Libanonissa kuoli kaksi indonesialaista rauhanturvaajaa.