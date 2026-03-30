Etelä-Libanonissa kaksi YK:n rauhanturvaajaa on kuollut ja yksi vakavasti haavoittunut, Unifil-operaatio kertoo.
Unifilin mukaan rauhanturvaajien ajoneuvo tuhoutui tänään tuntemattomasta syystä aiheutuneessa räjähdyksessä. Tilanteessa haavoittui lievemmin myös neljäs rauhanturvaaja. Unifil kertoo aloittaneensa tutkinnan tapahtuneesta.
Eilen yksi indonesialainen rauhanturvaaja kuoli ja kolme haavoittui ammuksen räjähdettyä Unifil-operaation asemapaikalla.