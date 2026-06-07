Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa.
Neljää ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia.
Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia eli uhreja.
Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös kaksi ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia.
Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marjayritys Polaricaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa maanantaina.
Tästä on kyse
KKV kertoi toukokuun lopulla valtavasta marja-alaa koskevasta kartellipaljastuksesta, jossa alan suurimpien yhtiöiden epäillään sopineen keskenään marjanpoimijoille maksettavista korvauksista sekä vaihtaneen keskenään tietoa marjojen tukkumyyntihinnoista.
Kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Ber-Ex, JN-Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein.
Tutkimuksissa kartellien on arvioitu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10–30 prosenttia normaalin hintatason yläpuolelle.
Marja-ala on ollut viime vuosina usein negatiivisen julkisuuden kohteena. Moni alalla toimiva yritys on ollut viime aikoina keskusrikospoliisin korruptiotutkinnan kohteena.