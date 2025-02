Hallitsetko oikeasti ensiaputaidot? Osaa ainakin tämä!

Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa tarvitaan ensiaputaitoja. Asiantuntija kannustaa antamaan apua rohkeasti.

Helmikuun 11. päivänä vietetään 112-päivää. Tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yleistä hätänumeroa.

Sairauskohtaus tulee aina yllättäen, eikä onnettomuutta voi ennustaa etukäteen.



Siksi olisikin tärkeää, että mahdollisimman moni osaisi edes ensiavun perusasiat.



Suomessa myös laki velvoittaa auttamaan hädässä olevaa.



Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveyden asiantuntijan Minna Sihvon mukaan suomalaiset ovat melko hyvin perillä siitä, mitä hätätilanteessa tulee tehdä.



– Minun käsitykseni mukaan ainakin halu auttaa on suomalaisilla suhteellisen hyvä, jos vertaa joihinkin muihin maihin, joissa saatetaan pelätä esimerkiksi sitä, että tekee juridisesti jotain väärin, Sihvo arvioi MTV Uutisille.



Tutkimusten mukaan jopa 40–60 prosenttia elvytystä tarvitsevista jää silti ilman apua.



– Aika paljon on tehtävää vielä tällä saralla, Suomessakin, Sihvo kommentoi.



SPR ensiapukurssien suosion perusteella halu oppia ensiaputaitoja on kohdillaan. Sihvo kertoo, että viime vuonna niille osallistui noin 100 000 ihmistä.



– Moni saattaa tulla kurssille toki työnantajan "pakottamanakin" ja aika monilla on ennakkoasenteita ensiavun harjoitteluun ja oppimiseen, mutta kun huomataan, että taidot ovat aika helppoja ja yksinkertaisia, tulee tunne siitä, että ehkä minäkin uskallan ja pystyn menemään tilanteeseen. Kurssilta ihmiset lähtevät yleensä todella tyytyväisinä.

Osaa ainakin tämä!

Mitkä ensiaputaidot sitten kaikkien kannattaisi osata?



Tärkein taito on Sihvon mukaan osata soittaa hätänumeroon.



– 112 auttaa. Meillä on Suomessa todella loistava järjestelmä, ja tästä on tutkimuksiakin, että ihmiset ovat osanneet hyvin auttaa, kun 112:sta on annettu hyvät ohjeet. Toki helpottaa, jos ensiapuataitoja on harjoitellut aikaisemmin ja on oikeasti käynyt läpi mahdollisia skenaarioita.



– Hätänumeroon tulee toisaalta valitettavan paljon sellaisiakin soittoja, jossa soittaja kertoo nähneensä tilanteen, jossa tarvitaan apua, mutta onkin itse jo ehkä kilometrien päässä tapahtumapaikasta. Eli kannustan ihmisiä oikeasti pysähtymään ja menemään auttamaan. Kukaan muu ei sitä välttämättä tee.

Sihvo kertoo, että onnettomuuspaikalla on käyttöä usein monellekin käsiparille.



– Jos siellä homma näyttää olevan jo hoidossa, aina voi kysyä, tarvitaanko lisäapua. Jos taas on ensimmäisenä paikalla, voi ottaa johtovastuuta ja ohjata jonkun toisen soittamaan hätänumeroon ja toisen vaikka varoittamaan liikennettä.

"Ainoa mahdollisuus saada sydämen toiminta palaamaan normaaliksi"

Sihvon mukaan ihmiset kokevat monesti, että auttamiseen tarvitaan iso kavalkadi terveydenhuollon välineitä ja osaamista. Näin ei kuitenkaan ole.



– Meillä ovat aina hätäensiaputilanteissa vaadittavat välineet mukana, nimittäin kaksi kättä. Ja jos ei muuten kykene fyysisesti auttamaan, voi aina ohjeistaa, miten tulisi toimia. Kaikki voimme aina yrittää tehdä jotain.



Apuvälineistä voi tietysti joskus olla hyötyä. Yksi tärkeimmistä on sydäniskuri eli defibrillaattori, jos sellainen lähistöltä löytyy.



– Se on loistava laite, koska oikeastaan se on ainoa mahdollisuus saada sydämen toiminta palaamaan normaaliksi elvytystilanteessa.



Sydäniskuri on Sihvon mukaan yksinkertainen käyttää.



– Jos onnistuu löytämään on-nappulan, josta laite pannaan päälle, laite alkaa antaa käyttäjälle ohjeita, miten toimia.

Jos ohjeet malttaa kuunnella, laite kyllä ohjaa toimintaa koko ajan.



– Eikä se anna iskua, jos sellaista ei tarvita. Jos ihminen painaa nappia vahingossa, mitään vaarallista ei tapahdu. Sydäniskuri hoitaa turvallisuuspuolen eikä laitteen käyttäjän tarvitse pelätä sitä, että hän tekee vahingossa jotain sellaista, mitä ei pitäisi.

Miten monta painallusta?

Painelu-puhalluselvytys on monille tuttu asia ainakin teoriassa.



Sen nopea aloittaminen on ratkaisevan tärkeää sydänpysähdyksestä selviytymisen kannalta.

Jos kohtaa ihmisen, joka ei reagoi ääneen, ravisteluun eikä herättelyyn, ja on epävarmaa, hengittääkö autettava tai hän hengittää katkonaisesti tai tekee haukkovia hengitysliikkeitä, on soitettava aina heti 112:een ja aloitettava painelu-puhalluselvytys, Sihvo ohjeistaa.



Paineluita tehdään peräkkäin 30 noin 100–120 kertaa minuutissa. Tahtia voi ottaa vaikka Bee Gees -yhtyeen kappaleesta Stayin' Alive.



Tämän jälkeen avataan autettavan hengitystiet, suljetaan sieraimet, peitetään autettavan suu omalla suulla ja puhalletaan rauhallisesti kaksi kertaa niin, että autettavan rintakehä nousee.

Sitten jatketaan painelua. Painelu-puhalluselvytystä jatketaan myös sen jälkeen, kun ja jos paikalle saadaan defibrillaattori

– Elvytystilanteessa painelu-puhalluselvytyksen tulee jatkua keskeytyksettä koko ajan. Jos paikalla on enemmän kuin yksi ihminen, elvyttäjää vaihdetaan kahden minuutin välein, Sihvo selvittää.

Entä jos pahennan tilannetta?

Yksi syy siihen, miksi hätätilanteessa ei uskalleta auttaa, on Sihvon mukaan ajatus siitä, että joku toinen tekee sen kuitenkin paremmin. Moni pelkää myös tekevänsä jotain väärin ja jopa niin, että vain pahentaa tilannetta.



Pelko on Sihvon mukaan turha.



– Ei voi tehdä niin pahasti väärin, että tilanne pahenee, ellei tarkoituksellisesti oikeasti mene tilanteeseen tarkoituksenaan tehdä jotain pahasti väärin. Eniten väärin on se, että ei mene tilanteeseen, ei auta eikä soita hätänumeroon.



– Elämä voi olla minuuteista kiinni, ja ihmisen henki on joskus hiuskarvan varassa. Eli sanoisin, että kun 112:een on onnistuneesti soitettu, puolet hätäensiavusta on jo tehty.

Hätätilanteita on monenlaisia

Sihvo muistuttaa, että avunanto ei vaadi aina hätätilannettakaan. Joskus tarvitaan ihminen auttamaan vaikkapa eksynyttä vanhusta, joka hortoilee ulkona yöpaidassa kylmissään.



– Tai lapsi voi olla eksynyt, tai joku voi olla itsemurhariskissä ja eristäytyä tarkoituksella. Näihin kaikkiin puuttuminen on minun mielestäni laajassa katsannossa ensiavun antamista.



Joskus tilanne saattaa olla myös auttajalle vaarallinen. Sihvo korostaa sitä, että oma turvallisuus on ykkösasia.



– Meillähän valitettavasti joskus kuolee ihmisiä liikenneonnettomuuksissa, kun he menevät auttamaan ja tuleekin toinen auto ja ajaa päälle, kun kuljettaja ei huomaa auttajaa.



Joskus myös muissa tilanteissa tulee olla tarkkana.



– Ei kannata mennä tajuttoman ihmisen kohdalla pistämään heti omaa naamaa toisen kasvojen eteen, vaan kannattaa yrittää ensin vähän kauempaa huhuilla, onko kaikki kunnossa. Jos autettava ei vastaa eikä häneltä tule minkäännäköistä reaktiota, vaikka vähän ravistelee, se on aina 112:een soittamisen paikka.

Hätänumeroon voi soittaa ihan perinteisesti. Lisäksi Sihvo suosittelee asentamaan kännykkään valmiiksi hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -mobiilisovelluksen, jonka kautta saa yhteyden hätäkeskukseen.



Sovelluksesta löytyvät myös päivystysnumerot kiireettömään avuntarpeeseen.

