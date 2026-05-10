Parsakausi on parhaillaan käynnissä, mutta perinteisen tankoparsan lisäksi kannattaa kokeilla myös "köyhän miehen parsaa".

Vinkkasimme MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla keväällä 2025 parhaita parsareseptejämme. Varma kevätklassikko on tietysti parmesaanilla ja sitruunalla viimeistelty parsarisotto.

Parsaa voi syödä myös raakana

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry vinkkaa erilaisia käyttötapoja parsalle. Parsaa voi keittää, paistaa, grillata tai paahtaa uunissa. Moni ei kuitenkaan tule ajatelleeksi, että parsaa voi syödä myös raakana.

– Nuorta vihreää parsaa voi nauttia myös kypsentämättömänä esimerkiksi salaatissa ohuiksi lastuiksi kuorimaveitsellä höylättynä, vinkkasi kehityspäällikkö Marita Suontausta tiedotteessa keväällä 2025.

Jos parsan päättää kypsentää, kannattaa varoa sen ylikypsentämistä. Parsa kannattaa jättää mieluummin raaemmaksi, jotta siinä on purutuntumaa ja makua.

Suontausta muistuttaa, ettei vihreää parsaa välttämättä tarvitse kuoria. Valkoisen parsan varsi kuoritaan ennen käyttöä, sillä sen kuori on vihreää parsaa kuituisempi.

– Kuoriminen käy näppärimmin terävällä kuorimaveitsellä ja parsa leikkuulaudalla maaten. Katkaise sekä vihreän että valkoisen parsan puumainen tyvi ennen käyttöä.

Lue myös: