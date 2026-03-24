Yhdysvaltojen puolustusministeriö aikoo määrätä 82. maahanlaskudivisioonaan kuuluvan prikaatin Lähi-itään, kertoo kaksi amerikkalaislähdettä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille (WSJ) ja uutistoimisto Reutersille.
Kyse on noin 3 000 sotilaasta. WSJ kuvailee divisioonaan asevoimien eliittiyksiköksi.
Pentagon lähettää kirjallisen käskyn asiasta lähitunteina, WSJ kertoo.
82. maahanlaskudivisoona on Yhdysvaltojen hälytysjoukkoja, jotka voidaan lähettää minne tahansa alle vuorokaudessa.
WSJ:n lähteet painottavat, ettei Valkoinen talo ole tehnyt päätöstä maajoukkojen käytöstä Irania vastaan. Maahanlaskujoukkojen lähettäminen alueella kuitenkin lisää Yhdysvaltojen vaihtoehtoja.
Sotilailla olisi mahdollista yrittää esimerkiksi Hormuzinsalmen lähellä olevien saarten ja rannikkojen valtaamista. Näin Yhdysvallat voisi pyrkiä avaamaan öljykaupalle kriittisen salmen.