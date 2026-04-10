HPK:n hyökkääjä Jesse Kiiskinen jatkaa kauttaan NHL-seura Detroit Red Wingsin organisaatiossa.
Red Wings tiedotti perjantaina, että Kiiskinen saapuu Pohjois-Amerikkaan ja liittyy AHL-seura Grand Rapids Griffinsin riveihin. 20-vuotias Pelicans-kasvatti on alun perin Nashville Predatorsin varaus kesältä 2023.
Kiiskinen päätti SM-liigakautensa puolivälierien tappioon Tapparaa vastaan. Kiiskinen teki runkosarjassa 54 ottelussa 17+11=28 pistettä. Pudotuspeleissä hän nakutti yhdeksässä ottelussa tehot 1+3.
Keskiviikkona HPK:n tähtimaalivahti Kim Saarinen vahvisti MTV Urheilulle jatkavansa niin ikään kauttaan Pohjois-Amerikassa.