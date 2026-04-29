Ville Haapasalo meni naimisiin | MTV Uutiset

Venäläismediat: Ville Haapasalo meni naimisiin Georgiassa Ville Haapasalo on mennyt naimisiin venäläisen näyttelijän kanssa. Timo Korhonen / All Over Press Julkaistu 29.04.2026 11:08 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Ville Haapasalo on mennyt naimisiin näyttelijä-ohjaaja Tina Barkalajan kanssa Georgiassa. Näyttelijä Ville Haapasalo, 54, on mennyt naimisiin Georgiassa näyttelijä-ohjaaja Tina Barkalajan, 54, kanssa. Venäläiset Voice Mag ja Kino Mail kertovat, että kyseessä on Haapasalon "pitkäaikainen rakas". Ilta-Sanomat kertoo, että Haapasalo vahvistaa uutisen, mutta ei halua kommentoida sitä enempää. Vuonna 2008 Ville Haapasalo ja Tina Barkalaja edustivat yhdessä venäläisillä elokuvajuhlilla. Lue lisää: Ville Haapasalo ja Saara Hedlund: Ero Haapasalo ja hänen entinen pitkäaikainen puolisonsa Saara Hedlund tuomittiin eroon 27. helmikuuta.

Pari oli hakenut eroa yhdessä. Avioeron ensimmäisen vaiheen hakemus oli jätetty 4. elokuuta 2025.

Ville Haapasalo ja Saara Hedlund vuonna 2004.

Haapasalo ja Hedlund olivat naimisissa vuodesta 1995 ja heillä on kaksi aikuista lasta. Hedlund tunnettiin aiemmin näyttelijänä, mutta tällä hetkellä hän työskentelee hahmoterapeuttina Helsingissä.

Huhtikuun alussa Haapasalo kertoi Instagramissaan muuttavansa Georgiaan. Hän on tällä hetkellä tutustumassa maahan sillä ajatuksella, että voisiko siitä tulla hänen uusi asuinpaikkansa.

– Lähinnä vaan hämmästelen sitä, että miksi minä niin kauan taistelin sitä vastaan. Sitä mikä oli ilmiselvää, Haapasalo pohti videolla.

– Se on kuitenkin aika iso asia elämässä ottaa ja jättää joku taakse ja lähteä johonkin tuntemattomaan. Eli siis minä aion muuttaa Georgiaan. Se tuntuu kauhean isolta asialta, mutta nyt kun sen sanoo, niin eihän se ole mikään juttu. Nyt minä olen päättänyt sen.

Ville Haapasalolla on entuudestaan vahva yhteys Georgiaan. Hän on aiemmin tehnyt ohjelmia ja ravintolakonsepteja maan ruokakulttuurin ympärille.