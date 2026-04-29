Näyttelijä Ville Haapasalo, 54, on mennyt naimisiin Georgiassa näyttelijä-ohjaaja Tina Barkalajan, 54, kanssa.
Venäläiset Voice Mag ja Kino Mail kertovat, että kyseessä on Haapasalon "pitkäaikainen rakas".
Ilta-Sanomat kertoo, että Haapasalo vahvistaa uutisen, mutta ei halua kommentoida sitä enempää.
Vuonna 2008 Ville Haapasalo ja Tina Barkalaja edustivat yhdessä venäläisillä elokuvajuhlilla.
Haapasalo ja hänen entinen pitkäaikainen puolisonsa Saara Hedlund tuomittiin eroon 27. helmikuuta.