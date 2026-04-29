Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannelta kaudelta tuttu Tuula on saanut perheenlisäystä. Hän kertoo ilouutisesta Instagram-tilillään. Tuulan mukaan pienokainen syntyi viikko sitten.

– Viikko sitten maailmasta tuli kauniimpi paikka. 7 päivää sinua. 7 päivää rakkautta, ihmettelyä ja onnellisuutta. Kotona ollaan ehditty kaikessa rauhassa totuttelemaan uuteen arkeen ja hän on aivan valloittava pieni aarre, hän kirjoittaa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Tuula ja lapsen isä Matti menivät naimisiin joulukuussa.

– Rakas aviomieheni. Sanoimme 11.12 toisillemme tahdon. Ihan vain kaksin. Tanssitaan kesällä sit isommin, Tuula kirjoitti tuolloin.

Tuula avioitui vuonna 2021 Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Miikan kanssa, mutta pariskunta päätyi eroon jo kesken kuvausten.