Näyttelijä Ville Haapasalo ja Saara Hedlund ovat eronneet. Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan MTV Uutisille, että pariskunta tuomittiin eroon 27. helmikuuta.

Pari oli hakenut eroa yhdessä. Avioeron ensimmäisen vaiheen hakemus oli jätetty 4. elokuuta 2025.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Ville Haapasalo ja Saara Hedlund vuonna 2004.

Haapasalo ja Hedlund olivat naimisissa vuodesta 1995 ja heillä on kaksi aikuista lasta. Hedlund tunnettiin aiemmin näyttelijänä, mutta tällä hetkellä hän työskentelee hahmoterapeuttina Helsingissä.

Huhtikuun alussa Haapasalo kertoi Instagramissaan muuttavansa Georgiaan. Hän on tällä hetkellä tutustumassa maahan sillä ajatuksella, että voisiko siitä tulla hänen uusi asuinpaikkansa.

– Lähinnä vaan hämmästelen sitä, että miksi minä niin kauan taistelin sitä vastaan. Sitä mikä oli ilmiselvää, Haapasalo pohti videolla.

– Se on kuitenkin aika iso asia elämässä ottaa ja jättää joku taakse ja lähteä johonkin tuntemattomaan. Eli siis minä aion muuttaa Georgiaan. Se tuntuu kauhean isolta asialta, mutta nyt kun sen sanoo, niin eihän se ole mikään juttu. Nyt minä olen päättänyt sen.