Ampumahiihdossa olympiakullan ja viisi maailmanmestaruutta urallaan voittanut ranskalainen Emilien Jacquelin nähdään tänä vuonna toisessakin rankassa lajissa.
Ranskalainen maantiepyöräilytalli Decathlon CMA CGM kertoi sunnuntaina, että Jacquelin tulee mukaan tallin joukkueeseen toukokuun alusta alkaen.
Ampumahiihtoa mies ei ole kuitenkaan näillä näkymin jättämässä.
– Tämä projekti on hautunut mielessäni. Vaikka vuoden 2030 talviolympialaiset Ranskassa ovatkin tavoitteenani, tunnen nyt halua tutkia jotain täysin uutta ja kilpailla pyöräilyn korkeimmalla tasolla, tallin "kehitysryhmässä" aloittava 30-vuotias Jacquelin totesi.
– Olen pyöräillyt aina, mutta tästä lähtien jokainen päivä on uusi haaste. Haluan vastata tallin luottamukseen ja tehdä tästä lapsuuden unelmastani totta.
Jacquelin juhli helmikuussa Milano-Cortinan olympialaisissa viestikultaa Ranskan riveissä. MM-kisoissa hänellä on kaksi henkilökohtaista mestaruutta ja kolme viestikultaa vuosien 2020–25 aikana.