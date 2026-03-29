Maastohiihdon Suomen cupin naisten viestikilpailu Rovaniemellä ratkesi kotikisassaan hiihtäneen Ounasvaaran hiihtoseuran voittoon dramaattisessa loppukirissä.
Ounasvaaran hiihtoseura juhli voittoa naisten hiihtoviestin jälkeen kotistadionillaan Ounasvaaralla vasta maalikamerakuvan tarkistuksen jälkeen. Kotijoukkueen ankkuri Josefiina Böök venytti mononsa aivan maalisuoran viimeisillä senteillä ohi Ikaalisten Urheilijoiden Hilla Niemelän edelle.
Paljaalla silmällä maaliintulosta oli mahdotonta tehdä selvää voittajan osalta. Sekunnin tuhannesosat olivat kuitenkin lopulta Böökin ja Ounasvaaran hiihtoseuran puolella: voitto tuli kahden millisekunnin turvin.
Böökin lisäksi voittaneessa viestijoukkueessa hiihtivät Vilma Kanerva ja Johanna Matintalo.
Vuokatti Ski Team tuli Jasmin Kähärän ankkuroimana kolmanneksi.
Neljänneksi sunnuntain viestissä hiihti Vantaan Hiihtoseuran joukkue.