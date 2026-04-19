Valtteri Bottas polki palkintokorokesijalle.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas osoitti kestävyyttään 60 mailin eli noin 97 kilometrin mittaisessa Sea Otter Classic -sorapyöräilykilpailussa perjantaina Kalifornian Montereyssä.

36-vuotias suomalainen polki 30–39-vuotiaiden ikäluokassa kolmanneksi ajalla 3.31.06. Nastolan mies eteni keskinopeudella 27,1 kilometriä tunnissa.

Kaikista kilpailijoista Bottas oli 12:s. Kaikkein nopeimmalle miehelle hän taipui noin 17 minuutilla ja ikäluokkansa parhaalle kahdella ja puolella minuutilla.

Canadian Cycling Magazine kirjoitti Bottaksen olleen tapahtuman ylivoimaisesti tunnetuin henkilö maailmanlaajuisesti.

F1:ssä tulokastalli Cadillacin riveissä ajava Bottas on näyttänyt olevansa kelpo menijä pyörän selässä aiemminkin. Vuonna 2021 hän esimerkiksi sijoittui 60 mailin SBT Gravel -kisassa ikäluokassaan toiseksi ja kaikista kilpailijoista viidenneksi.

Torstaina Kaliforniassa pyöräili kilpaa Bottaksen kumppani, australialainen kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell. Hän sijoittui 90 mailin eli noin 145 kilometrin mittaisessa Life Time Grand Prix -kauden avauskilpailussa naisten huippusarjassa 21:nneksi.