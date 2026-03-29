Ahveniston Ampumahiihtäjien Erika Jänkä keräsi viikonloppuna parhaan mitalisaaliin, kun hän voitti sunnuntaina Sotkamossa naisten normaalimatkan Suomen mestaruuden.
Lauantain pikamatkan kakkonen, normaalikisassa yhteensä kolme sakkoa ampunut Jänkä kukisti 12,5 kilometrillä seurakaverinsa Noora Kaisa Keräsen 17 sekunnilla. Kolmas oli Tuusulan Voima-Veikkojen Lyydia Rainio.
Joutsan Pommia edustava olympiamitalisti Suvi Minkkinen oli vasta kahdeksas ammuttuaan yhteensä neljä laukausta ohi. Hän jäi Jängän voittoajasta yli kaksi minuuttia.
Miesten puolella SM-viikonlopun komeetta oli Imatran Urheilijoiden Santtu Panttila, joka uhkui ylivoimaa 15 kilometrin normaalimatkalla. Pikamatkalla pronssia ottanut Panttila ampui normaalikisassa yhden laukauksen ohi ja kukisti toiseksi sijoittuneen Punkalaitumen Kunnon Turkka Niemisen runsaalla minuutilla.
Tuusulan Voima-Veikkojen olympiakävijä Tuomas Harjula oli normaalimatkalla kolmas.