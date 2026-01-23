Suomalaistoiveet menestyksestä ampumahiihdon maailmancupin naisten lyhennetyllä eli 12,5 kilometrin normaalimatkalla karisivat ammuntaan perjantaina Tshekin Nove Mestossa.

Ykköstykki Suvi Minkkinen ampui neljä sakkoa ja oli parhaana suomalaisena 22:s, sijan edellä parhaan suomalaisammunnan kolmella sakolla tehnyttä Venla Lehtosta.

Minkkinen taipui kisan voittaneelle Ranskan Justine Braisaz-Bouchet'lle 2.53 minuuttia. Maailmancupia 192 pisteellä toisena olevaan Minkkiseen johtava Lou Jeanmonnot toi Ranskalle kaksoisvoiton häviten Braisaz-Bouchet'lle vain 1,4 sekuntia. Kumpikin ranskalainen selvitti kisan neljä ampumapaikkaa yhteensä yhdellä sakolla.

Neljä sakkoa koonneet Inka Hämäläinen ja Noora Kaisa Keränen olivat sijoilla 51 ja 59. Sonja Leinamo ampui peräti seitsemän sakkoa ja oli 65:s.

Nove Meston cup-tapahtuma jatkuu lauantaina parisekaviestillä ja sekaviestillä. Sunnuntaina kisataan yhteislähtö niin miehissä kuin naisissakin. Sen jälkeen seuraavat kisat ovatkin sitten jo olympiakoitokset Italian Anterselvassa.