"Tässä hetkessä on pettymys, kun se jäi noin lähelle", Suvi Minkkinen harmitteli karannutta kristallipalloa.
Suvi Minkkinen oli 23:s ampumahiihdon maailmancupin takaa-ajokisassa Oslon Holmenkollenilla. Minkkinen ampui kaksi sakkoa, molemmat kisan avanneessa makuuammunnassa. Kisan voitti Ruotsin Hanna Öberg, josta Minkkinen jäi hieman yli 2,5 minuuttia.
– Tuuli oli epäselvä. Ehkä sen takia en uskaltanut riittävästi ottaa napsuja. Paineet kisasta jäivät siihen ammuntaan, Minkkinen kuvaili menestyshaaveet vienyttä ammuntaa Ampumahiihtoliiton tiedotteessa.
Takaa-ajon maailmancupin loppupisteissä Minkkinen sijoittui toiseksi. Ranskan Lou Jeanmonnot nousi tämän päivän nelossijallaan ohi Minkkisen (pisteet 397–380). Suomalaisen kauden takaa-ajosijoitukset olivat 2, 13, 2, 2, 9, 2 ja 23.
– Ennen kilpailua oli paineita, mutta nautin, kun pääsin taistelemaan kokonaistilanteesta. Karulta se tuntuu, kun kokonaistilanne kulminoituu (tähän) kisaan, vaikka koko kausi on kerrytetty pisteitä. En vain pystynyt tuon parempaa esitystä tänään antamaan taistelussa kristallista. Tässä hetkessä on pettymys, kun se jäi noin lähelle, Minkkinen harmitteli karannutta voittajan kristallipalloa.
Maailmancupin kokonaiskisassa Minkkinen on neljäntenä ennen kauden sunnuntaina päättävää yhteislähtökisaa. Jeanmonnot on jo varmistanut cup-mestaruuden, mutta neljällä seuraavalla on vielä tiukkaa taistoa: Hanna Öberg 883 pistettä, 867, Minkkinen 856, 845.