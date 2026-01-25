Suvi Minkkinen sijoittui kuudenneksi ampumahiihdon maailmancupin yhteislähtökisassa Nove Mestossa.

Minkkinen ampui molemmilta makuupaikoilta yhdet ohilaukaukset. Kolmannen kerran ampumapaikalle tullessaan Minkkinen oli 17:s, mutta puhtaasti sujuneet pystyammunnat kohensivat sijoitusta vielä komeasti yli kymmenellä pykälällä.

Kisan voitti makuulta yhden ohilaukauksen ampunut Ranskan Julia Simon, joka kukisti lopun kiristaistelussa maannaisensa Oceane Michelonin ja Italian Lisa Vittozzin. Ranskan vahvan kokonaispanoksen täydensivät neljänneksi ja viidenneksi sijoittuneet Lou Jeanmonnot ja Camille Bened.

Minkkinen jäi voittajasta 49,2 sekuntia.