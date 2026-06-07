Ilona Mononen paransi 3 000 metrin esteiden Suomen ennätystä toisen kerran viikon aikana.
Ilona Mononen juoksi 3 000 metrin esteissä komean uuden Suomen ennätyksen 9.15,18 Tukholman Timanttiliigan osakilpailussa. Suomalainen sijoittui sunnuntain kisassa kovassa seurassa kuudenneksi ja paransi aiempaa SE:tään peräti 3,32 sekunnilla.
Näet juoksun lopun ja kuulet MTV Urheilun selostaja Antero Mertarannan ja asiantuntija Tommi Evilän hehkutukset ylälaidan videolta.
Mononen oli vasta keskiviikkona pistellyt Turun Paavo Nurmi Gamesissa Suomen ennätykseksi 9.18,50. Tuolloin hänen edelliseen Suomeen ennätykseensä tuli kohennusta 2,52 sekunnilla.
Timanttiliigan naisten 3 000 metrin estekisan ylivoimaiseen voittoon juoksi Tunisian Marwa Bouzayani kisaennätyksellä 8.59,28. Britti Elise Thorner (9.11,01) oli toinen ja yhdysvaltalainen Gabrielle Jennings (9.12,02) kolmas.