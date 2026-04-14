Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol uskoo, että huhtikuusta voi tulla maaliskuutakin rankempi energiamarkkinoilla. Syy tähän on Lähi-idässä käytävä sota.
Maailma on Birolin mukaan suuren haasteen edessä energiaturvallisuuden osalta eikä mikään maa ole immuuni ongelmalle.
Birolin mukaan maaliskuussa Lähi-idän alueelta rahdattu materiaali lastattiin ennen sodan alkua. Huhtikuun aikana alueelta ei puolestaan ole lastattu mitään, energiajärjestön johtaja sanoo.