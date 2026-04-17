USA:n pakotteiden alaisien aluksien lastina on yhteensä viisi miljoonaa barrelia raakaöljyä.

Ensimmäiset iranilaiset öljytankkerit ovat päässet läpi Hormuzinsalmesta sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti Iranin satamien merisaarron, kertoo analytiikkayritys Kpler.



Yrityksen mukaan yhteensä kolme säiliöalusta, jotka kaikki ovat olleet Yhdysvaltojen pakotteiden piirissä, kulki Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi Intian valtamerelle toissa päivänä.



Alukset lastattiin Khargin saarella kuluvan kuun alkupuolella.

Tankkerien lastina on yhteensä viisi miljoonaa barrelia raakaöljyä.



Ranskan ja Britannian on määrä tänään isännöidä videokokousta, jossa suunnitellaan vapaan ja turvallisen merenkulun takaamista Hormuzinsalmessa. Myös Suomen presidentti Alexander Stubb osallistuu kokoukseen.