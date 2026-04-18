Yhdysvallat on ilmoittanut myöntävänsä uuden poikkeusluvan Venäjän öljynviennille.
Maa sanoo sallivansa merillä jo olevan venäläisöljyn myynnin kuukauden ajan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain valtiovarainministeriö.
Yhdysvallat myönsi vastaavanlaisen poikkeusluvan noin kuukausi sitten. Höllennyksillä Yhdysvallat pyrki helpottamaan maailmanlaajuisia öljyn toimitushäiriöitä, joita Lähi-idän sodasta on aiheutunut.
Uudesta poikkeusluvasta kerrottiin vain pari päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent oli sanonut, ettei poikkeuslupaa tultaisi uusimaan.