Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi vahvisti tiistaina, ettei Miikka Muurinen ole Susijengin käytössä alkavassa maaotteluikkunassa.

Muurinen, 19, nousi suomalaisen urheilukansan puheenaiheeksi erityisesti otteillaan viime syksyn EM-kisoissa. Koripallolupaus sopi viime huhtikuussa pestin Arkansasin yliopistoon.

Tuovi totesi tiistaina, että hän on käynyt hyviä keskusteluja Muurisen kanssa, mutta pelaaja ei ole A-maajoukkueen käytettävissä ensi viikon maaotteluikkunassa. Susijengi valmistautuu parhaillaan tuleviin MM-karsintoihin.

Syitä poissaolon taustalla Tuovi ei suostunut avaamaan.

– Toivotaan sitä, että hän on tulevaisuudessa normaalisti (käytettävissä), mutta tässä ikkunassa ei, ja me menemme tällä ryhmällä, Tuovi totesi MTV Urheilulle.

MTV Urheilu kysyi Tuovilta myös sitä, että tuliko päätös Muuriselta vai yliopiston suunnalta.

– Emme avaa niitä tai ala syytellä ketään. Se ei ole olennaista tässä tilanteessa, Tuovi sanoi.

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