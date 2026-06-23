Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi vahvisti tiistaina, ettei Miikka Muurinen ole Susijengin käytössä alkavassa maaotteluikkunassa.
Muurinen, 19, nousi suomalaisen urheilukansan puheenaiheeksi erityisesti otteillaan viime syksyn EM-kisoissa. Koripallolupaus sopi viime huhtikuussa pestin Arkansasin yliopistoon.
Tuovi totesi tiistaina, että hän on käynyt hyviä keskusteluja Muurisen kanssa, mutta pelaaja ei ole A-maajoukkueen käytettävissä ensi viikon maaotteluikkunassa. Susijengi valmistautuu parhaillaan tuleviin MM-karsintoihin.
Syitä poissaolon taustalla Tuovi ei suostunut avaamaan.
– Toivotaan sitä, että hän on tulevaisuudessa normaalisti (käytettävissä), mutta tässä ikkunassa ei, ja me menemme tällä ryhmällä, Tuovi totesi MTV Urheilulle.
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MTV Urheilu kysyi Tuovilta myös sitä, että tuliko päätös Muuriselta vai yliopiston suunnalta.
– Emme avaa niitä tai ala syytellä ketään. Se ei ole olennaista tässä tilanteessa, Tuovi sanoi.
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