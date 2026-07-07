Susijengin Jacob Grandison kärsi kolmen kuukauden pelikiellon loppuvuodesta 2025 jäätyään kiinni amfetamiinista, Kansainvälinen koripalloliitto Fiba kertoo.

Asia käy ilmi Fiban verkkosivuilta. Dopingrikkomuksista kertova lista paljastaa, että Grandison on saanut kolmen kuukauden mittaisen pelikiellon, jossa kiellettynä aineena oli amfetamiini. Pelikielto on päättynyt 3. tammikuuta 2026.

Grandisonin tapaus on pysynyt pitkään mysteerinä. Ranskalaisseura Boulazac tiedotti viime tammikuussa, että Grandisonin sopimus on purettu Suomen maajoukkuepelaajan kadottua joukkueen vahvuudesta ennen tätä. Syksyllä ranskalaismedia uutisoi, että taustalla on EM-kisoissa tehty testi.

Marraskuussa Grandisonin tilanteeseen ei saatu selvitystä myöskään Susijengin mediatilaisuudessa. Päävalmentaja Lassi Tuovi tyytyi toteamaan, ettei Grandison voi tällä hetkellä harjoitella tai pelata joukkueen kanssa. Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann ärtyi Grandisoniin liittyvistä kysymyksistä.