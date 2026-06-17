Susanna Penttilä paljastaa MTV Uutisille, miten Bangbus-tempauksen saama huomio on näkynyt hänen Onlyfans-tilaajamäärissään ja tuloissaan.

Mediassa ja somen keskustelupalstoilla on viime päivinä kohistu Onlyfans-tähti ja yrittäjä Susanna Penttilän seksibussiksikin tituleeratusta Bangbusista. Kyseessä on pakettiauto, jolla Penttilä markkinoi Onlyfans-sisältöjään ja jossa tulee hänen mukaansa tapahtumaan myös "K18-asioita".

Penttilä kertoi MTV Uutisille vuonna 2024, että hänen Onlyfans-tililleen tulee paljon uusia tilaajia ja hänelle sen myötä tuloja yleensä silloin, kun mediassa käsitellään Onlyfansia. Bangbusin saama mediahuomio ei ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi tuonut hänelle ennätyksiä rikkovaa rahavirtaa.

– Tilaajia on tullut paljon, satoja. Mutta en käytä chattaajaa eikä minulla ole siellä ylimääräistä apua. Jos olisi, niin siellä olisi varmasti tehty hurjia summia, hän kertoo nyt MTV Uutisille.

Bangbusia koristavat Penttilän Onlyfans-tiliä mainostavat teippaukset.