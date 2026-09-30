Pääesikunnan tiedustelupäällikön mukaan julkinen keskustelu Venäjän muodostamasta uhasta on saanut itseään ruokkivia piirteitä.

Julkinen keskustelu Venäjän muodostamasta uhasta on viime aikoina saanut itseään ruokkivia piirteitä, sanoo Pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Turunen.

Turunen kommentoi asiaa MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.

Venäjän toiminta tai turvallisuustilanne ei ole tullut tiedustelulle yllätyksenä, mutta julkisen keskustelun sävy Turusen mukaan on.

– Me kyllä seuraamme hyvin tarkkaan, mitä tapahtuu rajojemme ulkopuolella, mutta ehkä tämä keskustelu julkisuudessa on tullut hiukan yllätyksenä, että se on tällainen spiraalimainen, joka kiihdyttää itseään.

Viime viikkoina useiden maiden tiedusteluviranomaiset ovat varoittaneet Venäjään liitetyistä hybridi- ja sabotaasiuhista. Myös presidentti Alexander Stubb kehotti aiemmin suomalaisia varautumaan henkisesti uusiin sabotaasi-iskuihin ja Suomeen harhautuviin drooneihin.

Turusen mukaan uhka on olemassa, mutta se ei ole viime aikoina kasvanut merkittävästi.