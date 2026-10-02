Karhu-ryhmän harjoitus voi näkyä ensi viikolla Uudellamaalla.
Helsingin poliisin valmiusyksikkö Karhu harjoittelee 5–8. lokakuuta Uudenmaan alueella, tiedottaa Helsingin poliisilaitos.
Harjoitukseen liittyy lentotoimintaa, joka ajoittuu pääasiassa ilta-aikaan ja päättyy kello 23 mennessä. Mukana on helikoptereita Utin Jääkärirykmentin helikopteripataljoonasta.
Lentotoiminta sijoittuu Uudenmaan alueelle, erityisesti Lohjan seudulle.
Osa toiminnasta tapahtuu myös maalla, tyhjissä kiinteistöissä.
Harjoitus voi näkyä paikallisesti. Poliisi tiedottaa siitä tarpeen mukaan.