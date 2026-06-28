Suomalaisgolfaaja Noora Komulainen on voittanut naisten Euroopan-kiertueen kilpailun Tshekin Berounissa.

Komulainen oli viimeisellä reiällä jaetulla kolmostilalla, mutta upotti birdien ja nousi jaetulle ykköspaikalle Ruotsin Lisa Petterssonin ja Australian Justice Bosion kanssa.

Kärkikolmikko taisteli voitosta uusintarei'illä äkkikuolemaperiaatteella. Komulainen onnistui tekemään jatkopelin avausreiällä jälleen birdien, mikä ratkaisi suomalaiselle voiton.

Voitto on Komulaiselle uran ensimmäinen Euroopan-kiertueella. Hän nettoaa voitostaan 52 500 euroa.

Lindell jälleen kymppisakkiin

Oliver Lindell pelasi jaetulle kuudennelle sijalle golfin miesten Euroopan-kiertueella. Viikonloppu sujui Italiassa yhteistulokseen 15 alle parin.

Lindell on tämän vuoden kiertueella yltänyt viisi kertaa kymmenen parhaan joukkoon. Jatkokierrosten ulkopuolelle hän ei ole jäänyt kertaakaan tänä vuonna.

Kilpailun voitti Espanjan Eugenio Chacarra, joka pelasi huiman tuloksen –24. Eroa toiseksi tulleeseen Englannin Matt Wallaceen kertyi viisi lyöntiä.