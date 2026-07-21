Maantiepyöräilyn entinen ammattilaispolkija ja nykyinen tiimipomo Jonathan Vaughters puolustaa Tour de Francella tehtyjä yöllisiä dopingtestejä.

Ranskan ympäriajossa nousi viikonloppuna kohu, kun muun muassa kokonaiskilpailun kärjessä polkeneet tähdet Tadej Pogacar ja Jonas Vingegaard herätettiin dopingtestiin keskellä yötä ennen 15. etappia.

Ratkaisua kritisoitiin muun muassa siksi, että polkijoiden tärkeitä yöunia häirittiin armottoman kilpailun kääntyessä päätösviikolleen.

Vaughters, joka kilpaili 1990- ja 2000-luvun vaihteen likaisina dopingvuosina, puolusti testejä.

– Kello 2 yöllä tapahtuva testaus on yksi tehokkaimmista keinoista estää EPO:n, kasvuhormonin ja testosteronin mikroannostelua, Cannondale-EF-tallin pomo Vaughters kommentoi sosiaalisessa mediassa.

– Mitä jos (Kansainvälinen pyöräilyliitto) UCI olisi testannut meitä kahdelta yöllä vuonna 2001? Meidät kaikki olisi asetettu kilpailukieltoon ja laji olisi säästynyt 25 vuoden mittaiselta draamalta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jonathan Vaughters kuvattuna vuonna 2015.(c)Tim De Waele

Vaughters polki urallaan muun muassa Lance Armstrongin tiimikaverina U.S. Postal Service -tallissa ja tunnusti myöhemmin dopingin käytön. Armstrongilta riistettiin tämän seitsemän Tour de France -voittoa, kun "urheiluhistorian kehittynein dopingohjelma" paljastui.