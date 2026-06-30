Hafthor Julius Björnsson avautui dopingista.
205-senttinen ja noin 200-kiloinen Hafthor Julius Björnsson yritti rikkoa maastavedon maailmanennätyksensä dopingin sallivassa Enhanced Gamesissa Las Vegasissa toukokuussa.
37-vuotiaan islantilaisjätin ME-yritys 515 kilolla kuitenkin epäonnistui: tanko irtosi lattiasta, mutta ei ylös, lukituksi saakka.
Vetoremmejä ja maastavetopukua käyttäneen "Thorin" voimassa oleva maailmanennätys 510 kiloa syntyi viime vuoden syyskuussa Birminghamissa.
Väärinkäsitys
Maailman vahvin mies -kilpailunkin urallaan voittanut Björnsson on tuoreeltaan tunnustanut joutuneensa muuttamaan dopingin käyttöään.
Islantilainen kertoi Unfilteredin sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla luulleensa ensin, että koska kyse on Enhanced Gamesista, hän voisi käyttää mitä tahansa. Vaikka Enhanced Games tunnetaan nimenomaan suorituskykyä parantavien aineiden sallimisesta, sillä on rajoituksensa.
– Keskusteltuani sitten agenttini ja porukan kanssa ymmärsin, että vain FDA:n hyväksymät aineet ovat sallittuja, Björnsson sanoi.
FDA on Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto.
– Jouduin siis muuttamaan protokollaani hiukan, koska olin aiemmin käyttänyt aineita, joilla ei ollut FDA:n hyväksyntää.
Kun Björnssonilta tiedusteltiin, mistä aineista hän joutui luopumaan, voimamies vastasi esimerkiksi anaboliset steroidit dianabolin, trenbolonin ja equipoisen.
– Nämä ovat tärkeimmät aineet, joita olen aiemmin käyttänyt, mutta joita ei Enhanced Gamesissa sallita.
Anabolisten steroidien käyttöön liittyy monia terveysriskejä.