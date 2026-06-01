Länsi-Vantaan Martinlaakson Kivimäestä on kadonnut 74-vuotias nainen.
Nainen poistui kotoaan maanantaina 1. kesäkuuta varhain aamuyöllä noin kello neljän aikaan. Poliisin mukaan hän on kotoisin entisestä Jugoslaviasta.
Nainen on noin 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Yllään hänellä oli katoamishetkellä sininen takki, valkoiset kengät ja vaalea huivi. Hänen suomen kielen taitonsa on heikko.
Poliisin mukaan nainen on saattanut suunnata Helsinkiin.
Mahdolliset havainnot naisesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.