Helsinkiläisravintola toivoo Instagramissa, että sen kadonnut poro löytäisi takaisin kotiin.

Helsinkiläinen Kultá Kitchen & Bar -ravintola kaipaa takaisin sunnuntaina kadonnutta koristeporoaan. Asiasta kerrotaan ravintolan Instagram-tilillä, jossa julkaistiin myös kuva kadonneesta esineestä.

– Olitko sinäkin eilen juhlistamassa Suomen MM-kultaa? Niin oli ilmeisesti myös yksi poroistamme, julkaisussa kirjoitetaan.

– Mestaruushuumassa hän jätti laumansa taakseen... ja nyt muu porukka kaipaa kaveria takaisin.

Kuva kadonneesta porosta.

Viimeisin varma havainto porosta tehtiin sunnuntaina ravintolan edustalla Bulevardilla.

– Illan edetessä se taisi innostua juhlatunnelmasta ja lähteä muun juhlaväen mukana kohti keskustaa. Sarvet pystyssä ja askel kevyenä, julkaisussa tuumataan.

Päivityksessä kerrotaan, että huhujen mukaan poro olisi tämän jälkeen nähty torilla, kaduilla ja kenties mukana muutamassa voittolaulussa.

Ravintola toivoo, että "kadonnut ystävä" löytäisi takaisin kotiin.

– Eli jos näet poron kaupungilla, nappaa kuva ja lähetä havaintosi meille.

Löytöpalkkioksi ehjän poron palauttaneelle luvataan lahjakortti.

Aiemmin asiasta kertoi Ilta-Sanomat.

