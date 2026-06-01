Vivi Wahlström poseeraa romanttisissa kuvissa Medya Elekin kanssa.
Salatut elämät -sarjasta tutuksi tullut näyttelijä ja vaikuttaja Vivi Wahlström postasi Instagram-tililleen hempeän kuvaparin hänestä ja kumppanistaan Medya Elekistä.
Julkaisun ensimmäisessä kuvassa Elek nojaa päätään Wahlströmin olkapäähän samalla, kun Wahlström pitää hänestä hellästi kiinni. Toisessa, peilin kautta otetussa kuvassa pari suutelee toisiaan.
– Omg! Oon niin rakastunut. Ihanaa Pride-kuukautta! Rakastan rakkautta!! Wahlström iloitsee kuvien yhteydessä.
Wahlström on parhaillaan Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksissa. Instagram-julkaisun kuvatekstin mukaan kyseessä on ajastettu postaus.
Wahlströmin ja Elekin lämpimät välit paljastuivat videosta, jonka Elek jakoi hiljattain TikTok-tililleen. Videolla