Suomen kultajoukkueen pelaajat soittivat aikaisin maanantaiaamuna Radio Suomipopin Aamulypsy -radio-ohjelmaan.

Vahvasti Leijonien kapteeni Aleksander Barkovilta kuulostava pelaaja aloittaa puhelun.

– Täällä on Suomen Leijonat. Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin on menty. Ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa, hän sanoo.

Norjan joukkueella on Suomen lisäksi aihetta juhlaan, sillä maa varmisti sunnuntaina maan historian ensimmäisen miesten MM-mitalin, kun joukkue kaatoi Kanadan pronssiottelussa lukemin 3–2.

Aamulypsyn toinen juontajista, Ilkka Ihamäki aikoo kysyä Leijonien tekemästä tempusta, kun Barkovilta kuulostava henkilö keskeyttää juontajan kysymyksen.

– Odota, tässä on norjalaisella jokin puhe kesken.

– Juumalautaa, juumaa, juumaa, kuuluu puhelimen toisesta päästä ilmeisesti norjalaispelaajan suusta.