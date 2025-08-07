KD ei tyrmää Purran leikkauksia – Räsänen lakkauttaisi muitakin virastoja: "Nyt on aika karsia"

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen pohtisi myös muiden virastojen lakkauttamista.

Kristillisdemokraatit ei tässä vaiheessa tyrmää valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiehdotuksen leikkauksia, kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo MTV Uutisille.

– Ei tämä mikään lempilista ole, mutta emme halua tässä vaiheessa suoralta kädeltä ampua mitään alas.

Räsänen kiittelee erityisesti ehdotusta opetushallituksen lakkauttamisesta, ja jäljelle jäävien tehtäviä siirtämisestä opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Räsänen pohtisi myös muiden virastojen lakkauttamista.

– Kyllä laittaisin kaikki virastot pöydälle tutkittavaksi, että onko niissä mahdollista jotkut tehtävät esimerkiksi siirtää ministeriöön, ja lakkauttaa virasto.

Räsänen: VTV:stä löytyisi perattavaa

Räsäsen mukaan valtion virastoihin on kertynyt vuosien varrella paljon ylimääräisiä tehtäviä ja virkoja, jotka eivät kuulu niiden ydintehtäviin, ja joita karsimalla voisi löytyä lisää säästöjä.

– Olen ollut 30 vuotta eduskunnassa ja myös hallituksessa ja tiedän, millainen paine on aina lisätä sinne (valtionhallintoon) tehtäviä ja virkoja. Nyt on mielestäni aika karsia niitä, ja keskittyä olennaiseen ja ydintehtäviin.

– Meillä on varmasti sellaisia varastoja, joihin on kertynyt sitä ei-niin-tärkeää tehtävää, jota voisi vähentää.

Mitkä erityisesti ovat tällaisia virastoja?

– No, nostan vaikka valtiontalouden tarkastusviraston, jota jonkin verran tunnen, ja sieltäkin varmasti löytyisi perattavaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) budjetti on tänä vuonna noin 17,5 miljoonaa euroa. VTV on eduskunnan yhteydessä toimiva virasto, joka muun muassa valvoo valtion taloudenhoitoa, talousarvion noudattamista, finanssipolitiikan sääntöjä sekä vaali- ja puoluerahoitusta.

Hallitus päätti keväällä 130 miljoonan euron lisäleikkauksista valtionhallintoon.

Räsäsen mukaan valtionhallinnosta voisi löytyä "huomattavia summia" säästettäväksi, mutta hän ei halua tarkentaa, kuinka paljon.

– Joitakin lukuja on mielessäni, mutta en sano niitä ääneen.

Opetushallituksen lakkauttamisen arvioidaan tuovan noin 15 miljoonan euron säästöt vuonna 2027.

Räsänen arvioi, että hänen näkemyksensä edustavat myös koko puolueen kantaa.

MTV Uutiset pyysi kommenttia myös kristillisdemokraattien puheenjohtajalta Sari Essayahilta.

Essayah viestittää MTV Uutisille pitävänsä Purran budjettiehdotuksen noin 900 miljoonan euron sopeutustoimien mittaluokkaa oikeana nykyisessä taloustilanteessa.

– Tästä jatketaan budjettiprosessia ja tarkempia neuvotteluja sisällöstä.