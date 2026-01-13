MTV Uutiset seuraa mielenosoitusta Iranin suurlähetystöllä.

Paikalle mieltä osoittamaan tullut Cyrus Jebraeil kertoo, että mielenosoittajat ovat kokoontuneet tulevan kuninkaan kutsusta.

– Iranilaiset Iranissa antavat henkensä. Erittäin brutaali islamistinen tasavalta on Isisin lailla kohtelemassa meidän kansalaisia. Me haluamme, että he lähtevät. Me haluamme että kruununprinssi palaa Iraniin takaisin, Jabreil sanoo.

Helsingin poliisi epäilee kahta miestä eilisestä Iranin suurlähetystön lipputangon katkaisemisesta, lipun repimisestä sekä lähetystön seinän töhrimisestä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä julkisrauhan rikkomisena ja kahtena vahingontekona.

Tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen ei osannut vielä aamupäivällä sanoa STT:lle, minkä maan kansalaisia miehet ovat, mutta hänen mukaansa he asuvat Suomessa. Poliisi aikoo kuulustella miehiä tänään.

Poliisin mukaan Iranin Suomen-lähetystöllä oli eilen iltapäivällä useampia ihmisiä, joista ainakin kaksi oli tunkeutunut lähetystön pihaan.

Iranissa yli kaksi viikkoa kestäneissä hallinnonvastaisissa mielenosoituksissa on kuollut ihmisoikeusjärjestöjen mukaan satoja ihmisiä.