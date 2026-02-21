Elokapinan mielenosoitus on käynnissä Helsingin keskustassa Pohjoisesplanadin ja Fabianinkadun risteyksessä.
Ympäristöaktivistiliike Elokapina on pysäyttänyt liikenteen Pohjoisesplanadilla Fabianinkadun kulmassa.
Lue myös: Hovioikeus: Kolme poliisia syyllistyi tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen Elokapina-mielenosoituksessa
Poliisin mukaan mielenosoituksessa on mukana noin 50 ihmistä. Mielenosoittajat asettautuivat ajoväylälle noin kello 14.15 alkaen.
Osa mielenosoittajista on lukkiutuneina kiinni toisiinsa ja liikenne on pysäytetty koko Pohjoisesplanadin leveydeltä.
Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vastustava liike aiheuttaa häiriötä autoliikenteelle kantakaupungissa.Str / Lehtikuva
Poliisi ohjaa autoliikennettä Pohjoisesplanadilta kiertoreiteille. Jalankulkijat pääsevät liikkumaan alueella normaalisti. Poliisi tiedottaa turvaavansa mielenosoituksen kulkua sekä yleistä turvallisuutta.
Vaatimus: Ekokriisi osaksi turvallisuuspoliittista keskustelua
Elokapina vaatii ekokriisin nostamista osaksi turvallisuuspoliittista keskustelua. Liikkeen mukaan turvallisuuspoliittisesta keskustelusta on täysin unohdettu ilmasto- ja ympäristökriisi, mikä luo merkittävän turvallisuusuhan.
– Ilmastokriisin suhteen tilanne on hälyttävä. Ilmastoromahdus on uhka lähes jokaisen maapallon elämänmuodon tulevaisuudelle – ihmisten turvallisuudesta puhumattakaan, sanoo elokapinallinen Anton Johansson Elokapinan tiedotteessa.