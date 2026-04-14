Viranomaisposti muuttuu tänään ensisijaisesti sähköiseksi.
Kun käyttäjä kirjautuu tästä päivästä alkaen ensimmäisen kerran jonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänet ohjataan ottamaan käyttöön Suomi.fi-viestit. Kun näin on tehty, viranomaisposti ei enää pääsääntöisesti tule paperisena.
Jos sähköisiin viranomaispalveluihin ei kuitenkaan kirjaudu, kirjeet tulevat paperisina.
Verohallinnosta kerrottiin maanantaina STT:lle, että noin 2,7 miljoonaa suomalaista on tähän mennessä valinnut vastaanottaa viranomaispostin sähköisenä.