Suomesta on löytynyt uhkaava petokatka.

Rauman satamasta on havaittu vieraslajiseurannassa uusi katkalaji, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Eurooppaan laajalle levinneet petokatkat aiheuttavat uhkaa etenkin murtovesien, mutta myös sisävesien selkärangattomille lajeille.

Petokatka vähentää tai syrjäyttää alkuperäislajeja tehokkaalla saalistuksella ja kilpailulla. Suomen katkalajeihin verrattuna petokatka on kookkaampi ja samalla aggressiivinen kilpailija.

Kuluneen 30 vuoden aikana Suomen merialueille on saapunut 20 uutta vieraslajia. Määrä on yli puolet kaikista Suomen avomeri- ja rannikkoalueilla havaituista vieraslajeista.