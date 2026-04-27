Espanjassa on paljastunut laiton uhanalaisista eläimistä tehtyjen tuotteiden kauppa.
Espanjan kansalliskaarti tutkii miestä uhanalaisten lajien esinekokoelman hallussapidosta sekä suojeltujen villieläintuotteiden myynnistä verkossa. Myytävien tuotteiden joukossa oli kaksi leijonantaljasta valmistettua mattoa, päät yhä kiinni tuotteissa.
Tapauksesta kertoo muun muassa Espanjan sisäministeriö.
Takavarikoitujen esineiden joukossa oli afrikannorsun jaloista tehtyjä jakkaroita, norsunluun syöksyhampaita sekä täytettyjä eläimiä, muun muassa puuma, leopardi, musta antilooppi, mustakarhu, seepra ja hyeena.
Esimerkiksi kyseinen leijonalaji Panthera leo on uhanalainen ja suojeltu sekä luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi CITES-yleissopimuksella. Näiden lajien myynti on kansainvälisesti kiellettyä.
Pelkästään leijonantaljamattojen arvo on yli 2 500 euroa, yhteensä koko kokoelman yli 14 000 euroa.
Almerían kaupungissa Andalusiassa kiinniotetun miehen tapaus liittyy laajempaan "Simbawake"-operaatioon, jonka tutkinta alkoi tammikuussa, kun Espanjan Luonnonsuojelupalvelu Seprona sai vinkin leijonantaljamattojen myynnistä verkossa.