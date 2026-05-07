Entisen F1-kuljettajan Adrian Sutilin Koenigsegg One:1 -luksusauto on kadonnut. Nyt mysteeritapausta tutkii jopa kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol.

Vuonna 2014 F1-uransa päättänyt Sutil on uransa jälkeen ostanut kalliita superautoja. Hänet pidätettiin viime vuoden marraskuussa epäiltynä petoksesta ja kavalluksesta liittyen hänen laajaan autokokoelmaansa. Sutil on kiistänyt kaikki syytökset. Tarinan uusin käänne on se, että yksi hänen arvokkaimmista autoistaan on nyt kadonnut.

Sutilin vaikuttavaan autokokoelmaan kuuluu muun muassa aiemmin Elvis Presleyn omistama Mercedes-Benz 600, Rolls-Royce Phantom, Ferrari California, Koenigsegg Regera ja uniikki Koenigsegg One:1, jonka arvon kerrotaan olevan jopa yli 20 miljoonan euron luokkaa. Kyseistä autoa on valmistettu vain seitsemän kappaletta, mutta Sutilin oma erottautuu muista muun muassa kirkkaalla hiilikuiturungollaan.

Sutilin puolustus oikeustapauksessa on kertonut, että tätä on kiristetty ja saksalainen Auto Motor Und Sport kirjoitti, että Sutil oli saanut puhelun "Vladimiriksi" itseään kutsuneelta henkilöltä. Puhelun perusteella "Vladimir" kuuluu venäläiseen Wagner-ryhmään. Tutkijoiden mukaan auto oli siirretty Monacosta mahdollisesti Itä-Eurooppaan tai Venäjälle.

– Viesti oli selvä: luovuttakaa autot, muuten luvassa on seuraamuksia, Sutilin asiantuntija Dirk Schmitz sanoi motorsport.com -sivustolle.

Asianajaja korosti, että autot ovat niin harvinaisia, etteivät ne voi kadota kenenkään huomaamatta.

Seitsemän kautta urallaan Formula 1 -sarjassa ajanut Sutil ajoi Spykerillä, Force Indialla ja Sauberilla. Hän keräsi 128 kisassa 124 MM-pistettä ja sijoittui parhaimmillaan MM-sarjassa yhdeksänneksi.