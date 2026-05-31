Miltä tuntui pelastaa pahoin kylmettyneitä traumatisoituneita ihmisiä Estonian upottua Itämeren aaltoihin? Entinen pintapelastaja kertoo.
Entinen pintapelastaja Risto Leino oli mukana uponneen autolautta Estonian pelastustöissä vuonna 1994.
Hän paljasti Huomenta Suomen haastattelussa, millaista oli pelastaa ihmisiä vedestä pimeällä merellä tapahtuneen katastrofin jälkeen.
Risto Leino oli helikopterissa, joka lähetettiin pelastamaan Estonia-katastrofin uhreja mereltä.
Hän kuvasi pelastustoimien aikana videota, jota katsottiin Huomenta Suomessa.
– Meripelastuslautat pyörivät siellä ympyrää ja vaikein tehtävä tuossa oli saada pintapelastaja kohteelle, hän summasi tilannetta.
Näin ihmisiä käytännössä nostettiin hyisestä merestä. Risto Leino kuvasi videon.
Ex-pintapelastajan mukaan Estonia oli yksi työpäivä muiden joukossa.
– Yksi kopteri tekee yhden kopterin homman, on tilanne mikä tahansa.
– Olin 21-vuotias, kun hain tuonne töihin ja haastattelussa kysyttiin, että millaista minusta pintapelastajan työ on. Sanoin, että mielestäni se on semmoista teräsmiehen työtä.
Risto Leino kertoo ajatelleensa matkalla kohteeseen, että nyt lupauksia lunastetaan.
– Seuraavan kolmen tunnin aikana yhdellä lennolla me pelastimme 40 ihmistä merestä.
Kylmä ja paniikki uhkana
Leinon mukaan suomalaiset Rajavartiolaitoksen kopterit olivat paikalla ainoita, jotka veivät uhreja alueella oleville autolautoille. Tämä mahdollisti nopeamman pelastustahdin.