Jukka Jalosen valmentama Italia on kokenut kolmannen tappion jääkiekon MM-kisoissa.
Tänään Italia hävisi ottelun Norjaa vastaan maalein 0–4.
Italia on Sveitsin MM-kisoissa B-lohkon hännillä nollassa pisteessä.
Itävalta voitti tänään A-lohkon ottelussa Latvian maalein 3–1. Itävalta on Suomen ja Sveitsin kanssa lohkon kärjessä yhdeksässä pisteessä.
Itävallan aiemmat voitot ovat tulleet Unkarista ja Isosta-Britanniasta, jotka eivät ole lajin suurmaita kuten ei Itävaltakaan.
Kolmella voitolla turnauksen aloittanut Suomi kohtaa seuraavaksi Latvian torstaina.