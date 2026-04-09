Suomen taivaalla on komeetta, joka kirkastuu lähipäivinä himmeästi paljain silmin nähtäväksi.
Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan komeetta C/2025 R3 näkynee parhaiten perjantaista alkaen 20. huhtikuuta asti. Sen jälkeen se katoaa Auringon kirkkauteen.
Komeetta pysyttelee Ursan mukaan aamutaivaalla idän ja koillisen välillä. Parhaiten sen voi havaita noin puoli neljän jälkeen aamuisin.
Komeettojen kirkkauden kehitystä on Ursan mukaan vaikeaa ennustaa. Komeetoissa saattaa tapahtua äkillisiä purkauksia, jotka voivat saada pyrstötähden kirkastumaan äkillisesti tai hajoamaan kappaleiksi.