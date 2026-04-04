Tavallista upeammat revontulet ihastuttivat ympäri Suomea lauantain vastaisena yönä.
Lankalauantain vastaisena yönä moni ulos katsonut hieraisi silmiään: niin upealta taivaalla tanssivat revontulet näyttivät ympäri Suomea.
Aamulla MTV:n meteorologien sääkuvajärjestelmä pullisteli toinen toistaan näyttävämmistä kuvista.
– En ole ennen näin hienoja nähnyt, kokenut meteorologi Mette Mannonen ihasteli.
Katso kuvat yllä olevalta videolta.
Selkeä yö auttoi
Mannosen mukaan viime yö oli erityisen otollinen revontulien kuvaamiseen, sillä suuressa osassa Suomea oli selkeä yö.
Revontulien bongailijoille Mannosella on kuitenkin hieman huonoja uutisia. Jatkossa pilvisyys on lisääntymään päin.
Voit lähettää upeimmat sääkuvasi MTV:n meteorologeille tästä.