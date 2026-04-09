Panttilainaamosta annetaan tavaroita vastaan jopa kymmenien tuhansien lainoja.

Panttilainaamoissa pantatuimpia esineitä ovat edelleen kultakorut. Niiden arvo on noussut viime vuosina.

Helsingin Pantin operatiivinen johtaja Riku Järviö sanoo lainojen vaihtelevan muutamasta kympistä kymmeniin tuhansiin euroihin.

– Keskilainat ovat noin 600 euroa. Jalometallien hinnat ovat nousseet viime vuosina paljon. Jos jostakin tuotteesta sai vielä kaksi vuotta sitten 300 euroa lainaksi, niin tänä päivänä siitä samasta esineestä saa 600 euroa.

Panttilainaamojen toimintalogiikka perustuu nimenomaan lainan myöntämiseen. Lainan vakuutena vain toimii asiakkaan omistama esine. Pantatun tavaran saa takaisin itselleen, kun on maksanut tuon lainasumman ja sille kertyneen koron pois.

