Katsojasta vilkkui suoraan tv-lähetykseen enemmän kuin oli varmasti tarkoitus.
Tampa Bay Rays ja Chicago Cubs mittelivät tiistaina Tropicana Field -stadionilla baseballin MLB-ottelussa, kun Cubsin Matt Shaw'n lyönti putosi oikealle katsomoon.
Eräs katsoja kumartui pallon perään.
Sitten kaikelle tv-yleisölle näkyi tavallista enemmän.
Miehen housut tekivät nimittäin tepposensa ja valahtivat nilkkoihin.
Katsoja kyyristeli paljaat pakarat tv-lähetyksessä vilkkuen ja tavoitteli palloa penkkien etupuolelta.
– Kaikki kunnossa? lähetyksessä heitettiin ilmoille.
Sitten tuli hiljaista. Selostamo hiljeni TMZ:n mukaan lähes 25 sekunniksi.
Cubs kuittasi edeltäneen keskinäisen ottelun tappion ja voitti tiistain matsin lukemin 9–2.
Joukkueet kohtasivat myös keskiviikkona. Keskinäinen päättyi toista kertaa peräkkäin Cubsin voitoksi, tällä kertaa 6–2.