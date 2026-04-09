Moni suomalainen startup-yritys kokee suomalaisen yrityskulttuurin olevan liian riskejä välttelevää. Slush-tapahtuman tekemässä kyselyssä yli puolet startup-yrityksistä on harkinnut jopa muuttoa pois Suomesta.

Startup-yritys Elva tekee bisnestä sillä, että se auttaa maksua vastaan ulkomaalaisten asiantuntijoiden muuttojärjestelyissä Eurooppaan.

Teknologisten ratkaisujen avulla yritys pyrkii skaalaamaan muutto- ja luparatkaisut useaan eri maahan.

Suomessa perustettu Elva harkitsee nyt itse muuttoa Ruotsiin, koska siellä on paremmin asiakkaita. Elva perustettiin viime syksynä, joten harkinta muutosta on alkanut nopeasti.

– Totta kai haluaisimme rakentaa firmaa Suomessa, mutta firman kannalta parasta on, että meidät on ympäröity asiakkailla ja osaajilla. Asiakkaita on ollut paljon enemmän muista paikoista ulkomailla niin pitäisikö meidän olla itsekin siellä, lähempänä heitä, pohtii Elvan toimitusjohtaja Antonia Eneh.

Moni muukin startup pohtii samoja ajatuksia. Slush-tapahtuman kyselyssä yli puolet vastaajista kertoi vähintään harkinneensa muuttoa pois Suomesta.

Syinä muuttohaluihin olivat asiakkaiden saatavuuden lisäksi niin verotus kuin lainsäädännön monimutkaisuus. Slushin kyselyyn vastasi yli 300 startup-yritystä. Otos edustaa noin kymmentä prosenttia Suomen startupeista. Slush pitää otosta kuitenkin yhtenä laajimmista suomalaisten startupien haasteita kartoittavista kyselyistä.