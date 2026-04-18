Eetu Koivistoinen paljasti kärsineensä vammasta. Hyökkääjä jättää Luulajan taakseen.
Lukossa ja HIFK:ssa aiemmin SM-liigaa pelannut Eetu Koivistoinen kiekkoili tuoreeltaan kaksi kautta Luulajassa. Ensimmäinen niistä toi Ruotsin mestaruuden, toinen päättyi juuri SHL-välieriin Skellefteåta vastaan.
– Keskiviikon ottelu oli viimeinen otteluni tässä seurassa. Se on minulle ok, mutta en ole ehtinyt käsitellä kaikkia tunteita ja tuntuu vaikealta ajatella sitä, 30-vuotias suomalaishyökkääjä sanoi NSD:lle.
– Aikani täällä on ollut fantastista ja tulen kaipaamaan muita. Tämä on fantastinen porukka, hän sanoi ruotsalaislehden mukaan kyyneleet silmissään.
Expressen uutisoi joulukuussa, että Koivistoinen siirtyy Oulun Kärppiin.
Vaivoja
Koivistoisen kauden loppua hankaloittivat kivut. Suomalainen kertoi NSD:lle, että yhdessä Skellefteåta vastaan pelatuista otteluista hänen vasen pikkusormensa murtui.
– Päivät, jolloin ei pelattu, olivat pahimpia. Silloin minulla on ollut kipua.
Ottelupäivinä keskushyökkääjä kertoi saaneensa pistoksia kipuun sekä lisäsuojan.
– Ongelmana oli, että menetin ajoittain tunnon kädestäni otteluiden aikana. Katsotaan, kuinka pahaksi se menee.
Koivistoinen kertoi menevänsä röntgenkuvaukseen. Hän toivoi, ettei leikkausta tarvittaisi.
Suomalainen oli myös saanut laukauksen suojaamattomaan kohtaan jalassaan, mutta tuo vaiva ei ollut hänen mukaansa mitään sormeen verrattuna.
Vaisut pisteet
Tehollisesti Koivistoisen SHL-kaudet eivät suurta juhlaa miehelle olleet.