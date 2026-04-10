Vaasan Sport kertoo verkkosivuillaan profiilihankinnasta. Kovat tehot Ruotsin Allsvenskanissa mättänyt George Diaco pukee kotkaa ylleen ensi kaudella.

24-vuotias kanadalaishyökkääjä edusti päättyneellä sesongilla Ruotsin kakkostason Kalmar HC:tä. Hän teki runkosarjassa 52 otteluun 54 pistettä ja oli sarjan pistepörssin kolmas.

– Olen todella innoissani siirtyessäni Sportiin. Olen kuullut paljon hyvää niin kannattajista kuin kaupungista enkä malta odottaa pääseväni sinne, Diaco sanoo Sportin verkkosivuilla.

Diaco on kiekkoillut Ruotsissa kolme vuotta. Hän pelasi vielä viime vuonna kolmannella sarjatasolla eli HockeyEttanissa. Tätä aiemmin hän pelasi useita kausia Kanadan OHL:ssä.

Sport jäi kuluvalla SM-liigakaudella koko sarjan viimeiseksi. Ensi vuonna panokset Suomessa kasvavat, kun runkosarjan perusteella useampi joukkue putoaa tulevaan B-sarjaan.